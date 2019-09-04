Главная / Новости / Донецкая область / Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение
Последние новости раздела
- Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе21:28
- Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение20:58
- «Выглядит «освобожденным»: в сети показали руины «METRO»19:31
- Пушилин переживает за свою шкуру - в "ДНР" неожиданно прибыл спецназ из России18:02
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО17:19
- «Без фуникулера здесь не обойтись»: горловчанин показал одну из главных «бед» города. ВИДЕО16:40
- «Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО15:59
- Боевики на Донбассе используют запрещенное оружие15:38
- В Мариуполе дотла сгорела иномарка. ВИДЕО15:06
- Потери исчисляются сотнями: «ИС» озвучило число погибших за лето членов НВФ14:53
Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение
04.09.2019 20:58
Главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин отменил комендантский час на один день.
Жители "ДНР" смогут вздохнуть свободно в субботу, 7 сентября, поскольку ставленник Кремля Пушилин отменил комендантский час.
Соответствующее распоряжение главаря террористов показал на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA". "Пушилин временно освободил ОРДЛО", - сообщил он.
Как выяснилось, Пушилин решил порадовать ОРДЛО в ночь с субботы на воскресенье, отменив комендантский час в честь "праздника" "освобождения Донбасса".
Теги: Донбасс, праздник, отмена, комендантский час, Освобождение Донбасса, ДНР, боевики, Пушилин, соцсети
Читайте также:
- Главари «ДНР» решили отменить комендантский час
- Главарь «ДНР» Пушилин отказался отменять комендантский час. Люди в ярости
- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа
- Главари «ДНР» решили не праздновать Пасху и Троицу
- Главарь «ДНР» Захарченко отменил комендантский час
- Оккупированный Донецк за четыре дня до Нового года. ВИДЕО
- Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе21:28
- Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение20:58
- «Выглядит «освобожденным»: в сети показали руины «METRO»19:31
- Пушилин переживает за свою шкуру - в "ДНР" неожиданно прибыл спецназ из России18:02
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО17:19
- «Без фуникулера здесь не обойтись»: горловчанин показал одну из главных «бед» города. ВИДЕО16:40
- «Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО15:59
- Боевики на Донбассе используют запрещенное оружие15:38
- В Мариуполе дотла сгорела иномарка. ВИДЕО15:06
- Потери исчисляются сотнями: «ИС» озвучило число погибших за лето членов НВФ14:53
- Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе21:28
- Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение20:58
- На Ровенском полигоне умер военный20:32
- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
- «Выглядит «освобожденным»: в сети показали руины «METRO»19:31
- "Ловушка захлопнется", - Портников рассказал, в какой "капкан" попали украинцы с решением Зеленского19:03
- «Курорт для убийц за наши деньги. Вообще ох**ли? Мрази!» Сеть в гневе из-за VIP-условий в колонии Зайцевой18:34
- Пушилин переживает за свою шкуру - в "ДНР" неожиданно прибыл спецназ из России18:02
- Коноплянка откровенно раскрыл причины перехода в Шахтер: «Захотел больше»17:41
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО17:19
- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
- Два бокала этого напитка в день увеличат риск преждевременной смерти17:01
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- В Горловке внезапно умерли 56 человек