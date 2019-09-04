В «ДНР» действие комендантского часа приостановлено

04.09.2019 13:25

Главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о временном прекращении действия комендантского часа на неподконтрольной Украине территории Донетчины. Соответствующий «документ» был опубликован сегодня, 4 сентября, пишет ДонПресс.

Так, комендантский час будет отменен в ночь с 7 на 8 сентября 2019 года. В тексте «указа» Пушилина говорится следующее:

«Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики» с 23:00 часов 07 сентября 2019 года по 04:00 часов 08 сентября 2019 года».

Одновременно «глава» распорядился организовать усиленное патрулирование улиц на это время.