Последние новости раздела
- В «ДНР» действие комендантского часа приостановлено13:25
- В Горловке внезапно умерли 56 человек12:51
- Взрыв на шахте вызвал панику в Донецке: "Взорвалось полвагона взрывчатки, много скорых, кипиша пипец"12:30
- «Бабах на весь город»: в Донецке от мощного взрыва вздрогнули дома12:18
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены09:22
- «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО08:31
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
В «ДНР» действие комендантского часа приостановлено
04.09.2019 13:25
Главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о временном прекращении действия комендантского часа на неподконтрольной Украине территории Донетчины. Соответствующий «документ» был опубликован сегодня, 4 сентября, пишет ДонПресс.
Так, комендантский час будет отменен в ночь с 7 на 8 сентября 2019 года. В тексте «указа» Пушилина говорится следующее:
«Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики» с 23:00 часов 07 сентября 2019 года по 04:00 часов 08 сентября 2019 года».
Одновременно «глава» распорядился организовать усиленное патрулирование улиц на это время.
Теги: Донбасс, комендантский час, ДНР, Пушилин
Читайте также:
- Рассвет встречать нельзя: в "ДНР" не отменили комендантский час ради выпускников
- Главари «ДНР» решили отменить комендантский час
- Боевики «ДНР» провели массовые задержания. Задержаны почти 300 человек
- В Горловке с 10 вечера до 5 часов утра запрещается выходить из дома
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержано почти 500 человек
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"
- В «ДНР» действие комендантского часа приостановлено13:25
- В Горловке внезапно умерли 56 человек12:51
- Взрыв на шахте вызвал панику в Донецке: "Взорвалось полвагона взрывчатки, много скорых, кипиша пипец"12:30
- «Бабах на весь город»: в Донецке от мощного взрыва вздрогнули дома12:18
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены09:22
- «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО08:31
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- В «ДНР» действие комендантского часа приостановлено13:25
- В Горловке внезапно умерли 56 человек12:51
- Взрыв на шахте вызвал панику в Донецке: "Взорвалось полвагона взрывчатки, много скорых, кипиша пипец"12:30
- «Бабах на весь город»: в Донецке от мощного взрыва вздрогнули дома12:18
- Лукашенко закрыл границу с Украиной: стало известно, кто попал в "черный список"12:01
- Индекс борща: На сколько в Украине подорожали продукты для известного блюда11:39
- Телешоу «Рассмеши комика» меняет формат11:30
- Виновницу кровавого ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию11:15
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу