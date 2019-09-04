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Архив - Донецкая область

В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены

04.09.2019 09:22
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В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены

Одна из самых одиозных боевиков "ДНР" Ольга Качура была брошена на подвал в оккупированном Донецке при неизвестных обстоятельствах, пишет Диалог.UA.
В Сети наперебой пишут о том, что "командир реактивного артиллерийского дивизиона 3-й ОМСБр 1-го армейского корпуса" террористка "ДНР" Ольга Качура ("Корса") попала на подвал.



Теги: Донбасс, подвал, террорист, ДНР
 
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