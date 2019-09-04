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В Горловке внезапно умерли 56 человек
Во временно оккупированной Горловке пугающими темпами растет смертность среди мирного населения. Так, всего за неделю внезапно скончались 56 человек.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Горловке смертность среди мирного населения растет пугающими темпами. Люди живут в состоянии постоянного стресса. Кроме того, они вынуждены отказывать себе в самом необходимом, в том числе, полноценном питании и своевременном обращении за медицинской помощью. Многие не имеют возможности купить необходимые медикаменты.
За минувшую неделю во временно оккупированной Горловке внезапно скончались 56 человек, 1 человек пропал без вести и 1 человек был убит (криминальное преступление). Смертность в условиях стационара или в результате тяжелых заболеваний старательно скрывается.
Теги: Донбасс, Горловка, стресс, питание, смертность, медикаменты, умерли, заболевания
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