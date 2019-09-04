В Горловке во время обстрела разрушен детский сад

04.09.2019 10:59

В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области детский сад поврежден в результате обстрела. Об этом сегодня сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, пишет ДонПресс.

Так, представитель ОРДО отметил:

«В результате обстрела поселка шахты Глубокая, повреждения получил детский сад № 51. Осколок пробил стекло и застрял в стене».