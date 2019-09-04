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В Мариуполе дотла сгорела иномарка. ВИДЕО
04.09.2019 15:06
Вчера, 3 сентября, около 23:00 в Кальмиусском районе в МКР "Курчатова" во дворе жилого сгорела машина "Ауди".
Об этом 0629 сообщил очевидец.
Пассажиры автомобиля почувствовали запах дыма и остановились чтобы проверить, но не смогли открыть капот. Пока хозяева транспорта бегали домой за водой, автомобиль загорелся. Они вызвали спасателей ГСЧС и из окна могли только наблюдать, как пылает их авто.
С пожаром спасатели быстро справились, но спасти машину было уже невозможно.
В пресс-службе полиции 0629 подтвердили этот факт и уточнили, что возгорание произошло из-за неисправной проводки. Хозяин машины претензий ни к кому не имеет и писать заявление не будет.
Теги: Донбасс, Мариуполь, иномарка, возгорание
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