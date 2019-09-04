Главная / Новости / Донецкая область / «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО
Последние новости раздела
- «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО08:31
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- «Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО16:49
- Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко13:32
«Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО
04.09.2019 08:31
Жители неподконтрольного Украине Донецка на одном из каналов в Ютуб опубликовали видео, на котором показали состояние известного стадиона «Донбасс Арена».
Дончане отмечают, что ролик был снят 17 августа 2019 года, передает donpress.
По их словам, они обошли стадион по кругу, обсудили его состояние и отметили, что фан-кафе закрыты и работает только музей. Авторы видео отметили, что основная часть прилегающей к стадиону территории ухожена, однако, часть выглядит заброшенной. Знаки парковки выцвели, также, в нескольких местах видны стеклопакты с большими трещинами, а сами стекла не мыты. Дончане добавляют, что складывается такое ощущение, что время на стадионе остановилось.
Теги: Донецк, Донбасс, музей, видео, Донбасс Арена, стадион, территория
Читайте также:
- «Красивая, а толку теперь с нее никакого»: дончанин показал новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО
- На "Донбасс Арене" открылся музей "Шахтера" (ФОТО)
- В Донецке - "золотой матч"! Онлайн-трансляция поединка "Шахтер"-"Динамо" в 18.00
- Донецкий "бриллиант" обрел супермобильность
- Открытие "Донбасс Арены": тысяча тонн для шоу
- Украина - Греция. Прогноз специалистов
- «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО08:31
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- «Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО16:49
- В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост14:48
- «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО08:31
- Гороскоп на 4 сентября: Весов потянет в авантюры, а Рыбы могут броситься в омут08:09
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает07:30
- Все SIM-карты заставят регистрировать с паспортом: стало известно, чем это обернется для украинцев22:40
- Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности21:50
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Задний ход от Путина: Умеров пояснил, почему нет обмена пленными между Украиной и Россией21:10
- СБУ: На границе с Крымом ФСБ РФ вербует украинцев20:53
- Зеленский подписал приговор Порошенко, у экс-президента паника: «Это вам не Янукович»20:34
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу
- Москаль сделал громкое признание о переговорах с "ЛНР": "Теперь этого человека в живых нет"
- Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море