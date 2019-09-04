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«Выглядит «освобожденным»: в сети показали руины «METRO»
04.09.2019 19:31
Жители неподконтрольного Украине Донецка в одном из сообществ в соцсети опубликовали фото руин, оставшихся от гипермаркета «МETRO».
Фото разрушений вызвало ажиотаж у пользователей, которые сокрушаются по поводу того, во что война превращает ранее процветающие города, передает donpress.
Люди пишут, что металлические конструкции мародеры сдали на металоллом:
«Как выглядит „METRO“ сегодня»
«Останки былой цивилизации»
«На металлом все сдали»
«Прелести» войны во всей своей красе…»
«Жалко смотреть на все это …»
«Выглядит освобожденным».
Теги: Донецк, Донбасс, война, фото, металлолом, гипермаркет, руины, разрушения, соцсети, мародеры
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