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Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике
Сегодня стало известно, что примерно в четырнадцать часов во временно оккупированном террористами Донецке прогремел взрыв. Это произошло в Калининском районе города, о чем пишет replyua.net со ссылкой на РИА «Новости».
В сообщении издания отмечается: «Взрыв прогремел около 14 часов 00 минут в Калининском райне возле неработающего киноконцертного комплекса «Донецк». В момент взрыва на месте происшествия находился сотрудник полиции. Правоохранитель получил травму руки. Ему была оказана первак медицинская помощь. Также на месте находились рабочие, убиравшие мусор».
Кроме того известно, что место взрыва оцеплено специальной лентой. В настоящее время на месте инцидента работают «силовые структуры», а также так называемое «Министерство чрезвычайных ситуаций республики». Представители террористической республики отказались комментировать ситуацию. Зато жители города в своих комментариях в социальной сети пишут: «Бахнуло точно !!! Возле 35-й школы было очень громко слышно!!!», «13 часов 58 минут, не пойму, что-то бахнуло или меня глючит», «13:58 Донецк. Что это сейчас так громко бумкнуло на Калиновке?».
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, паника, ДНР
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- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России14:20
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку 14:00
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
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