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Архив - Донецкая область

Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час

05.09.2019 10:08
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Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час

Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил действие комендантского часа на территории «ДНР» сроком на одну ночь. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин в свзи с Днем освобождения Донбасса своим «распоряжением» отменил действие комендантского часа на одну ночь с 7 на 8 сентября 2019 года: «приостановить действие режима комендантского часа на территории ДНР с 23:00 7 сентября по 4:00 8 сентября 2019 года».

Кроме того, «министру внутренних дел ДНР» Алексею Дикому в данное время поручено организовать на территории «ДНР» усиленное патрулирование.



Теги: Донбасс, комендантский час, ДНР, Денис Пушилин
 
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