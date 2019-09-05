Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час

05.09.2019 10:08

Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил действие комендантского часа на территории «ДНР» сроком на одну ночь. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин в свзи с Днем освобождения Донбасса своим «распоряжением» отменил действие комендантского часа на одну ночь с 7 на 8 сентября 2019 года: «приостановить действие режима комендантского часа на территории ДНР с 23:00 7 сентября по 4:00 8 сентября 2019 года».

Кроме того, «министру внутренних дел ДНР» Алексею Дикому в данное время поручено организовать на территории «ДНР» усиленное патрулирование.