Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города

05.09.2019 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города

Вчера, около 19:00 в неподконтрольном Украине Донецке в разных районах города начали раздаваться редкие, но мощные залпы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По словам пользователей в течении дня изредка раздавалось стрелковое оружие, а к вечеру стали слышны редкие, но мощные залпы тяжелого оружия:

«Донецк 18.55 На севере редкие. но мощные бахи Калиновка. На западе что-то мощно гупає»

«18.37 Залпы доносятся со стороны Минерального»

«Где-то вдалеке плюс и через три минуты сочный минус в сторону ну и понеслось не спеша одиночками»

«Донецьк. 19:25 іноді лунають важки перемовини по Мінську (((«

Также, о бое сообщают и жители прифронтовой Авдеевки:

«Авдеевка слышит перемирие. уже два раза.»

«Авдос 19−23 «бубух»

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх