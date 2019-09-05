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Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
Наемники из России активно начали перебрасывать системы вооружений и самоходные артиллерийские установки в Горловку, где живут мирные граждане. Как пишет replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», более детально об этом рассказал блогер Макс Баринов.
Таким образом, Баринов отметил, что приказ террористам о переброске оружия лично отдал главарь «Донецкой народной республики» Денис Пушилин. Таким образом, последний пытался спровоцировать подразделения украинской армии. Местное население сообщает о передвижении военной техники на протяжении нескольких последних дней. Кроме того, в Сети были обнародованы фотоснимки, на которых видно расположение бронированной техники террористов. Причем техника находится в непосредственной близости к жилым домам мирного населения.
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, боевики, военная техника
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