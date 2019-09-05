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Архив - Донецкая область

В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского

05.09.2019 11:30
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В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского

Взрыв в неподконтрольном Украине Донецке на шахте им. Скочинского произошел на территории неработающей лаборатории по испытанию взрывчатых веществ. Об этом сегодня заявили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР».

В «ведомстве» отметили:

«Ориентировочно в 09.00 4 сентября, Донецк, Кировский район, ул. Бирюзова, ГП ДУЭК „Шахта им. Скочинского“, нефункционирующая лаборатория по испытанию взрывчатых веществ — взрыв, предположительно, промышленного взрывчатого вещества».

Из-за взрыва было разрушено одно из двух зданий лаборатории, повреждено остекление и кузовные элементы двух частных легковых автомобилей.

Кроме того, саперы группы пиротехнических работ «МЧС ДНР» при обследовании после взрыва территории шахты им. Скочинского, якобы нашли упаковку взрывчатого вещества.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, шахта, взрыв, МЧС, ДНР
 
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