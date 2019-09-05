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В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО
05.09.2019 08:28
Сегодня так называемые «депутаты ДНР» рассмотрели «законопроект» «О внесении изменений в статью 39 Закона ДНР „Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“».
Теперь, 1 февраля 2020 года вступят в силу нормы, предусматривающие «административную ответственность» за отсутствие ОСАГО у владельцев транспортных средств. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
Теперь, «закон» «О внесении изменений в статью 39 Закона ДНР „Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“» будет направлен на подпись главарю ОРДО Денису Пушилину.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, страхование, штраф, ОРДЛО
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