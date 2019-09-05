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В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ
05.09.2019 15:40
Главари НВФ заявили о «попытке прорыва украинской диверсионной разведгруппы» в ОРДЛО. Об этом сегодня заявили в так называемом «управлении Народной милиции ДНР».
По данным представителей ОРДО «боестолкновение произошло в южной части республики». При этом подразделения незаконных вооруженных формирований понесли потери: один член НВФ погиб, один ранен.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, НВФ
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