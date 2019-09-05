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Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку

05.09.2019 14:00
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Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку

Российские наемники пригнали тяжелые системы вооружений и самоходные артиллерийские установки в жилой сектор оккупированной Горловки.

Информацию об этом сообщил блогер Макс Баринов, о чем пишет "Обозреватель".

Ранее Игорь Гиркин сообщал, что ВСУ провели успешную операцию в направлении Горловки вблизи поселка Зайцево около 19 часов вечера. Согласно информации Баринова, приказ боевикам о переброске оружия отдал лично Денис Пушилин, пытаясь спровоцировать подразделения украинской армии.

Местные жители сообщили о передвижении военной техники в течение нескольких последних дней. Также в Интернете были опубликованы фотографии, на которых видно расположение бронетехники боевиков в непосредственной близости к жилым домам.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ВСУ, бронетехника
 
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