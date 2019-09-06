Боевики «ДНР» устроили стрельбу рядом с наблюдателями СММ ОБСЕ

06.09.2019 12:11

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном населенном пункте Пикузы устроили стрельбу из стрелкового оружия рядом с наблюдателями СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в оперативном отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«4 сентября патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился на улице Ахматовой в северо-восточной части н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), где наблюдатели проводили оценку места огневого поражения.

Примерно в 11:55 члены патруля Миссии (трое находились в автомобилях, а еще трое — на улице) слышали многочисленные выстрелы и очереди из стрелкового оружия на расстоянии около 100–200 м к северо-западу, а также видели, как в землю примерно в 25 м к юго-востоку от них попала пуля. Вскоре после этого сотрудники СММ услышали, как над ними пролетели 12 пуль, выпущенные, по оценке, из северо-запада, а еще 2 срикошетили вблизи них. Члены патруля Миссии немедленно вернулись в автомобили и благополучно добралась до своей базы в Мариуполе».