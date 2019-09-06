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Боевики «ДНР» в Горловке разместили САУ возле жилых домов
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке разместили САУ и другое тяжелое вооружение рядом с жилыми домами.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Источники сообщают, что во временно оккупированной Горловке в последние несколько дней в темное время суток слышно движение тяжелой военной техники. Как выяснилось, боевики «ДНР» и российские оккупанты разместили рядом с жилыми домами САУ и другое тяжелое вооружение.
По информации источника, подкрепленной снимками, боевики готовят обстрел позиций ВСУ с целью спровоцировать их на ответный огонь. Якобы, данная провокация готовится по инициативе главаря «ДНР» Дениса Пушилина, который готовит почву к своему побегу из временно оккупированного Донецка. Он считает, что его «уход» будет не так заметен на фоне резкого спровоцированного обострения на линии фронта. Жизнь мирных граждан, которые могут пострадать, его не интересует.
Слухи о готовящемся уходе Пушилина уже некоторое время муссируются на временно оккупированных территориях Донецкой области.
Теги: Донбасс, Горловка, дом, жилье, ДНР, боевики, ВСУ, Пушилин, САУ
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