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Архив - Донецкая область

Главари ОРДО обвинили Украину в «срыве» перемирия

06.09.2019 22:12
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Главари ОРДО обвинили Украину в «срыве» перемирия

На Донбассе обстановка на линии разграничения сторон между Украиной и ОРДО ухудшается.

Об этом сообщает так называемое «МИД ДНР», передает donpress.

В оккупационном «ведомстве» отмечают:

«Если Украина не выполняет ни одного согласованного с таким трудом условия перемирия сейчас, спустя всего 48 дней его действия, то надеяться на какое-то эфемерное улучшение ситуации от введения нового перемирия не приходится».



Теги: Украина, Донбасс, МИД, перемирие, ДНР, линия разграничения
 
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