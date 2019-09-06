Главари ОРДО обвинили Украину в «срыве» перемирия

06.09.2019 22:12

На Донбассе обстановка на линии разграничения сторон между Украиной и ОРДО ухудшается.

Об этом сообщает так называемое «МИД ДНР», передает donpress.

В оккупационном «ведомстве» отмечают:

«Если Украина не выполняет ни одного согласованного с таким трудом условия перемирия сейчас, спустя всего 48 дней его действия, то надеяться на какое-то эфемерное улучшение ситуации от введения нового перемирия не приходится».