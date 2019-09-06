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Главари ОРДО обвинили Украину в «срыве» перемирия
06.09.2019 22:12
На Донбассе обстановка на линии разграничения сторон между Украиной и ОРДО ухудшается.
Об этом сообщает так называемое «МИД ДНР», передает donpress.
В оккупационном «ведомстве» отмечают:
«Если Украина не выполняет ни одного согласованного с таким трудом условия перемирия сейчас, спустя всего 48 дней его действия, то надеяться на какое-то эфемерное улучшение ситуации от введения нового перемирия не приходится».
Теги: Украина, Донбасс, МИД, перемирие, ДНР, линия разграничения
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