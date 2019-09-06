История позора: в сети показали фанатку "русского мира", сбежавшую из Украины

06.09.2019 21:08

Сторонница сепаратистов, бывшая депутат Донецкого горсовета от "Партии регионов" Татьяна Мармазова уехала в Россию и похвасталась в сети паспортом РФ.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер и журналист Денис Казанский, сообщает Апостроф.

"Героический борец за "независимый Донбасс", экс-депутат Донецкого горсовета от ПР Татьяна Мармазова уехала в Россию и теперь хвастается российским паспортом. Все кто хотел в РФ - в итоге уехали. Зачем только было Донбасс крушить и столько людей губить - не понятно", – пишет Казанский.