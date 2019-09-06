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История позора: в сети показали фанатку "русского мира", сбежавшую из Украины
06.09.2019 21:08
Сторонница сепаратистов, бывшая депутат Донецкого горсовета от "Партии регионов" Татьяна Мармазова уехала в Россию и похвасталась в сети паспортом РФ.
Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер и журналист Денис Казанский, сообщает Апостроф.
"Героический борец за "независимый Донбасс", экс-депутат Донецкого горсовета от ПР Татьяна Мармазова уехала в Россию и теперь хвастается российским паспортом. Все кто хотел в РФ - в итоге уехали. Зачем только было Донбасс крушить и столько людей губить - не понятно", – пишет Казанский.
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, фанат
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