Новый Кабмин пообещал найти механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО

06.09.2019 19:51

Украина должна обеспечить выплаты пенсий жителям ОРДЛО.

Об этом заявила министр по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, передает donpress.

Так, чиновница отметила:

«Мы не должны финансировать НВФ, но должны обеспечить права пенсионеров, которые даже учитывая болезнь не могут приехать на подконтрольные территории».

Она уточнила, что для этого нужно находить механизмы выплат с помощью международных организаций:

«Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям. Мы также будем работать, искать эти пути и механизмы».

По словам Коляды, серьезной проблемой является и привязка выплат к справке переселенца, что «заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда для получения определенных услуг».