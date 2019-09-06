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НВФ нарастили число обстрелов на Донбассе: 1 военный погиб, один ранен
За минувшие сутки члены НВФ 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями калибров вооружения, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 16 обстрелов позиций объединенных сил:
дважды возле Талаковки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Новогнатовки- из стрелкового оружия;
трижды неподалеку от Водяного — из станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды возле Лебединского — из стрелкового оружия.
дважды неподалеку Новотроицкого — из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Верхнеторецкого — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды неподалеку от Авдеевки — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку от Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов.
вблизи Пищевика — из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил:
в районе Зайцево — из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
возле Южного — из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Золотого — из станкового противотанкового гранатомета.
дважды неподалеку от Новгородского — из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:
неподалеку от Павлополя — из стрелкового оружия;
вблизи Водяного — из минометов калибра 82 мм.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
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