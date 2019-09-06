НВФ нарастили число обстрелов на Донбассе: 1 военный погиб, один ранен

06.09.2019 11:48

За минувшие сутки члены НВФ 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями калибров вооружения, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 16 обстрелов позиций объединенных сил:

дважды возле Талаковки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки- из стрелкового оружия;

трижды неподалеку от Водяного — из станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды возле Лебединского — из стрелкового оружия.

дважды неподалеку Новотроицкого — из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Верхнеторецкого — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку от Авдеевки — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов.

вблизи Пищевика — из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил:

в районе Зайцево — из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Южного — из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Золотого — из станкового противотанкового гранатомета.

дважды неподалеку от Новгородского — из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

неподалеку от Павлополя — из стрелкового оружия;

вблизи Водяного — из минометов калибра 82 мм.