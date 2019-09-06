«Очереди только увеличиваются»: в соцести жители ОРДО жалуются на ситуацию на «модернизированной» «Еленовке»

06.09.2019 21:30

Жители неподконтрольной Украине части Донбасса в социальных сетях возмущаются большими очередями на подконтрольном членам НВФ КПП «Еленовка», которые, несмотря на «модернизацию» блокпоста не снижаются.

Об этом пользователи сообщают в социальных сетях, передает donpress.

По словам людей, подконтрольные Украине пункты пропуска пересекаются быстро, в то время, как в ОРДО люди часами не могут пересечь КПП:

«Очереди потому, что пропускают по три машины, я нашу стоял 11 часов, а украинскую прошел за 25 минут. Что там на выезд проверять то, ладно на въезд)))»

«Там же одним пальцем по клавиатуре ищет знакомые буквы. Нет образования. Три человека более часа оформляют. Сейчас со стороны Украины прилетит, в радиусе 100 км ни одного работника не останется. Успенка была примером и фактом. Шакалы, наживающиеся на бабле народа»

Часть пользователей отмечают, что огромные очереди собираются из-за плохой работы членов НВФ, работающих на пунктах пропуска:

«Еленовка. Из Донецка машин 30, движение есть. В Донецк — почти до моста! До сьезда вправо на докучаевскую дорогу, как раньше ездили! Машин 150, не меньше. Потому что работает одно! окно на въезд».