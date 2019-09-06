"Офицеры РФ относятся к нам, как к бы*лу, люди массово увольняются", - "ДНРовец" Жучковский "спалил контору"

06.09.2019 19:32

Известный российский наемник и вербовщик Александр Жучковский подтвердил слухи о том, что группировками "ДНР" на Донбассе командует высшее руководство ВС РФ.

Откровения Жучковский обнародовал на своей официальной странице в одной из российских соцсетей, передает "Диалог.UA".

Жучковский в соцсети жалуется на российских "кураторов", которых Кремль засылает на Донбасс. С его слов, в подавляющем большинстве случаев это некомпетентные военные, которые относятся к рядовым боевикам, "как к быдлу". "Недавно я столкнулся с совсем уж вопиющим случаем. В "ДНР" приехал очередной генерал и устроил разбирательство по поводу применения огня с нашей стороны. Он открыто заявил бойцам "ДНР", что у него в ВСУ есть однокашник (еще с советских времен), с которым он постоянно общается, и тот ему жалуется, что наши подразделения постоянно провоцируют противника", - рассказал Жучковский. Он пожаловался, что такое отношение российских военных "деморализует" террористов "Л/ДНР". "Некоторые "понаехавшие" паркетные генералы, никогда не бывавшие близко к передовой, вызывают в войсках настоящую ненависть", - сообщил террорист. Он подтвердил слухи о массовых увольнениях боевиков, а также то, что командование удерживает их в группировке силой. "Уволиться - это часто тоже большая проблема, командование просто не принимает или не подписывает рапорта", - разоткровенничался российский наемник. Он уточнил, что даже по истечении срока контракта боевиков не отпускают. Он также неосторожно фактически назвал оккупантом Россию, власти которой "с пеной у рта" рассказывают о "гражданской войне" на Донбассе. "Всем пропагандистам, которые будут меня снова клеймить, что я "палю контору" про российское присутствие, сразу предлагаю пойти на х*р. Шестой год войны идет, российский флаг висит на главной площади Донецка, а они до сих пор кривляются. Де-факто это российский регион с набором типичных российских проблем", - выдал Жучковский.