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При поддержке украинских правоохранителей! Боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину
Фото пачки сигарет с акцизной маркой “ЛНР” на своей страничке в Facebook опубликовал политолог Владимир Цибулько, передают Факты ICTV.
«Видели в Украине дешевые сигареты, произведенные в ОРДЛО? Знакомые показали — посмотрите и вы. Особенно радует акцизная марка “ЛНР”. По его данным, часть нелегальных сигарет остается в Украине, а основной объем поставляется на рынок Европы через дырявую западную границу Украины. Из Европы в самопровозглашенные республики возвращаются сверхприбыли, за счет которых, в том числе, финансируются боевики», – пишет Цибулько.
По мнению Цибулько, это происходит при поддержке украинских правоохранителей, которые только имитируют борьбу с потоками контрабанды, а на самом деле помогают дельцам из “ЛНР”/”ДНР” поставлять сигареты в Украину, а потом и в Западную Европу.
«Мы знаем, что у нас война и каждый день на ней гибнут или получают ранения лучшие сыны Украины, а в это время их убийцы при помощи наших силовиков на сигаретах с “ЛНР”/”ДНР” зарабатывают в Европе деньги на пули для украинцев», — пишет политолог.
Он высказал надежду, что новое руководство страны устранит вакуум власти между героическим востоком и барыжным западом и остановит поток нелегальных сигарет с оккупированного Донбасса, а не возглавит его.
Теги: Донбасс, сигареты, контрабанда, правоохранитель, ОРДЛО
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