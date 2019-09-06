Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Россияне ежедневно убивают бойцов ВСУ: что происходит на Донбассе во время "перемирия"

06.09.2019 10:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россияне ежедневно убивают бойцов ВСУ: что происходит на Донбассе во время "перемирия"

Пресс-центр ООС сообщает, что вооруженные формирования "Л/ДНР" убили еще одного защитника Украины на временно оккупированном Донбассе.

За минувшие сутки, 5 сентября, гибридная армия Российской Федерации 21 раз нарушила режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что боевики "Л/ДНР" ударили по подразделениям Объединенных сил из видов вооружения, запрещенных Минскими соглашениями. Кроме того, противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. "За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - указано в сообщении штаба. А с начала текущих суток российско-террористические войска уже дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Павлополя и Водяного.



Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх