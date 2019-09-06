Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков

06.09.2019 07:51

Украинские военные нанесли точный ответный удар по боевикам в пригороде Горловки, которые регулярно досаждали украинской армии обстрелами. В итоге были ликвидированы три боевика и еще четверо ранены.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" и волонтер Юрий Мысягин, передает segodnya.

По его словам, в СМИ появилась информацию об уничтожении террориста Эдуарда Иванова по прозвищу "Дюха". Он уточнил, это были адекватные и слаженные действия подразделений пехоты 53-й бригады и батальона "Айдар" за систематический обстрел их позиций со стороны террористов из 3-й бригады "армии" так называемой "ДНР".

"В пригороде Горловки, а именно р-н Ленинское (поселок) Широкая Балка сегодня рано утром в результате падения "камней с неба" (боеприпасов ВСУ – ред.) террористы понесли существенные потери: 3 – 200 (убитые), 4 – 300 (раненные, один в тяжелом состоянии)", – написал Мысягин.