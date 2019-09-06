«Ситуация динамично меняется»: Арахамия прокомментировал возможность амнистии членов НВФ

06.09.2019 10:52

При возможном введении амнистии членам НВФ не будут сдаваться интересы Украины.

Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает donpress.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил:

«Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в „Нострадамус“. Вы же видите, какая ситуация — она динамично меняется. Я точно могу сказать — у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем — сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию».