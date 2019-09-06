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«Ситуация динамично меняется»: Арахамия прокомментировал возможность амнистии членов НВФ

06.09.2019 10:52
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«Ситуация динамично меняется»: Арахамия прокомментировал возможность амнистии членов НВФ

При возможном введении амнистии членам НВФ не будут сдаваться интересы Украины.

Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает donpress.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил:

«Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в „Нострадамус“. Вы же видите, какая ситуация — она динамично меняется. Я точно могу сказать — у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем — сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию».



Теги: Украина, Донбасс, амнистия, НВФ, Слуга народа
 
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