Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка

06.09.2019 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка

В текущем расположении сил остается всего несколько сотен метров до ближайшего укрепрайона террористов "ДНР". Вчера стало известно, что военные из батальона "Азов" взяли под надежный контроль часть территорий вблизи оккупированной террористами Горловки и Донецка.

Для этого украинские защитники провели просто блестящую спецоперацию. Информацию передает "Диалог.UA".

Украинские военнослужащие Операции объединенных сил сделали большой рывок на Востоке украинского государства, продвинувшись вперед в районе Светлодарской дуги, заняв тем самым новые позиции вблизи оккупированного Донецка и Горловки. Один из военнослужащих полка "Азов" с позывным "Тахо" пояснил: "Если каждую ротацию забирать даже по 400-600 метров, то мы гораздо быстрее придем к той самой Горловке". Также в "Азове" добавили: "Это был долгий путь, но это уже наша территория. Мы ее опять забрали, и она под нашим контролем". Согласно словам украинских защитников, нынешние позиции Вооруженных сил ранее были позициями боевиков. Кроме того, известно, что в текущем расположении сил остается всего несколько сотен метров до ближайшего укрепрайона террористов "ДНР".



Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, ДНР, боевики, батальон "Азов", ВСУ, наступление, ротация, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх