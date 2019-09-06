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"Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка
В текущем расположении сил остается всего несколько сотен метров до ближайшего укрепрайона террористов "ДНР". Вчера стало известно, что военные из батальона "Азов" взяли под надежный контроль часть территорий вблизи оккупированной террористами Горловки и Донецка.
Для этого украинские защитники провели просто блестящую спецоперацию. Информацию передает "Диалог.UA".
Украинские военнослужащие Операции объединенных сил сделали большой рывок на Востоке украинского государства, продвинувшись вперед в районе Светлодарской дуги, заняв тем самым новые позиции вблизи оккупированного Донецка и Горловки. Один из военнослужащих полка "Азов" с позывным "Тахо" пояснил: "Если каждую ротацию забирать даже по 400-600 метров, то мы гораздо быстрее придем к той самой Горловке". Также в "Азове" добавили: "Это был долгий путь, но это уже наша территория. Мы ее опять забрали, и она под нашим контролем". Согласно словам украинских защитников, нынешние позиции Вооруженных сил ранее были позициями боевиков. Кроме того, известно, что в текущем расположении сил остается всего несколько сотен метров до ближайшего укрепрайона террористов "ДНР".
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, ДНР, боевики, батальон "Азов", ВСУ, наступление, ротация, ООС
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