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Архив - Донецкая область

«Тяжелое ложится»: жители Авдеевки сообщают о мощном обстреле

06.09.2019 20:52
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«Тяжелое ложится»: жители Авдеевки сообщают о мощном обстреле

Жители прифронтовой Авдеевки Донецкой области сообщают о мощном обстреле, который начался около 17:30.

Соответствующие сообщения появились в сообществах в соцсети, передает donpress.

По словам пользователей, в городе слышны залпы тяжелого оружия и в стороне леса отмечаются прилеты:

«Авдеевка бабахи, довольно много и интенсивно относительно последних недель.»

«Авдос В стороне леса крупняк ложится! 17−30»

«Авдеевка у нас снова тяжелое. Второй день подряд, сейчас уже днем»



Теги: Донбасс, Донецкая область, Авдеевка, обстрел, соцсети, залпы
 
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