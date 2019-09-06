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«Тяжелое ложится»: жители Авдеевки сообщают о мощном обстреле
06.09.2019 20:52
Жители прифронтовой Авдеевки Донецкой области сообщают о мощном обстреле, который начался около 17:30.
Соответствующие сообщения появились в сообществах в соцсети, передает donpress.
По словам пользователей, в городе слышны залпы тяжелого оружия и в стороне леса отмечаются прилеты:
«Авдеевка бабахи, довольно много и интенсивно относительно последних недель.»
«Авдос В стороне леса крупняк ложится! 17−30»
«Авдеевка у нас снова тяжелое. Второй день подряд, сейчас уже днем»
Теги: Донбасс, Донецкая область, Авдеевка, обстрел, соцсети, залпы
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