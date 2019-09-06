«Тяжелое ложится»: жители Авдеевки сообщают о мощном обстреле

06.09.2019 20:52

Жители прифронтовой Авдеевки Донецкой области сообщают о мощном обстреле, который начался около 17:30.

Соответствующие сообщения появились в сообществах в соцсети, передает donpress.

По словам пользователей, в городе слышны залпы тяжелого оружия и в стороне леса отмечаются прилеты:

«Авдеевка бабахи, довольно много и интенсивно относительно последних недель.»

«Авдос В стороне леса крупняк ложится! 17−30»

«Авдеевка у нас снова тяжелое. Второй день подряд, сейчас уже днем»