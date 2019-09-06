В центре Мариуполя появилось 120 капканов

06.09.2019 22:35

На проспекте Мира в Мариуполе появилась инсталляция из 120 искусственных капканов, которые соответствуют количеству украинцев, заключенных в тюрьмы России и аннексированного Крыма. Об этом пишет mrpl.city.

Капканы установлены в рамках акции «Узники Кремля» возле подземного перехода. Рядом с инсталляцией открыта палатка, где можно получить информацию о политзаключенных и подписать им открытки. Ранее подобная акция прошла в Харькове и Одессе.