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Архив - Донецкая область

В центре Мариуполя появилось 120 капканов

06.09.2019 22:35
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В центре Мариуполя появилось 120 капканов

На проспекте Мира в Мариуполе появилась инсталляция из 120 искусственных капканов, которые соответствуют количеству украинцев, заключенных в тюрьмы России и аннексированного Крыма. Об этом пишет mrpl.city.
Капканы установлены в рамках акции «Узники Кремля» возле подземного перехода. Рядом с инсталляцией открыта палатка, где можно получить информацию о политзаключенных и подписать им открытки. Ранее подобная акция прошла в Харькове и Одессе.



Теги: Россия, Донбасс, Мариуполь, тюрьма, заключенные, пленные
 
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