В «ДНР» недовольных повышением тарифов «ЖКХ» объявили «диверсантами»

06.09.2019 17:52

Оккупационные «власти ДНР» с 1 сентября 2019 года повысили тарифы на услуги ЖКХ. Людей, выражающих недовольство повышением, объявили «диверсантами».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

После повышения тарифов на услуги ЖКХ на временно оккупированных территориях Донецкой области многие люди выражают недовольство. При этом, недовольство – ожидаемая реакция. Пенсии и заработные платы повысились незначительно, а некоторые тарифы ЖКХ – вдвое.

Вместо обоснованного разъяснения, которого, похоже, нет, «депутат народного совета ДНР» Марина Жейнова в интервью одному из подконтрольных оккупационным «властям ДНР» «СМИ» назвала людей, выражающих недовольство повышением тарифов «диверсантами» и заверила, что «все её знакомые», «люди, узнающие её на улицах», «люди, приходящие к ней на прием» и даже «пенсионеры в транспорте» чуть ли не рады повышению тарифов, их абсолютно всё устраивает! Разве что, «пенсионеры просят выпускать на линии больше трамваев».

На самом деле, всё обстоит с точностью «наоборот». Жители временно оккупированных территорий, посмотревшие видео с интервью Жейновой, возмущены.

Вот что люди пишут в соцсетях:

«О Боже, какая чушь… ага прям диверсанты… То есть если я не довольна повышением тарифов то я диверсант ..»,

«Алёна, Ну а как по другому?»,

«Ахереть! Если я не побывала у нее на приёме, значит я диверсант! Дулись дулись, вы…ись. Ну, слава нашим правителям, дожили. Кто не платил, тот и не будет платить! Ну а остальные...,, денег нет, но вы держитесь,,»

«"- некоторые люди не понимают сложившейся ситуации" — а мне честно говоря и не хочется понимать ситуацию которую вы сами и создали своим не умением руководить. А ВЫ НАШУ СИТУАЦИЮ НЕ ПРОБОВАЛИ ПОНЯТЬ. Куда не поткнись все везде нужно оплатить.Да люди заработали пенсию(и то это не пенсия, а соц.пособие) при этом утрачено у всех практически здоровье и государство обязано по КОНСТИТУЦИИ выплачивать ее, а в интервью она косвенно намекает, чтобы не выплачивать ее, ссылаясь на Украину, мол с нее и спрашивайте. Но самое откровенное признание все таки произошло, раньше гум. помощь Россия поставляла, а сейчас ВСЕ лафа кончилась видно, доворовались, что опозорились до не могу, вот и тарифы прыгнули. Да о чем тут можно вести речь? несостоявшиеся, убогие, а «лапшичку» с «печенюшками» и «веселухами» лихо умеют забаламутить. Плясать — это вам не производство подымать, хотя в истории уже был факт поднятия производства за 5 послевоенных лет и каждый год ЦЕНЫ ПАДАЛИ, а не росли…».