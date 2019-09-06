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В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети
06.09.2019 08:29
Вчера в неподконтрольном Украине Донецке снова произошло ДТП.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передает donpress.
По информации пользователей, авария случилась около 18:00 на Макшоссе — трассе, соединяющей Донецк и соседнюю Макеевку.
«Донецк 17:40. На макшоссе огромная пробка в сторону Макеевки. ДТП, пожарные, ГАИ»,
«На макшоссе (район МИСИ) ДТП. Нетрезвый водитель на Шевроле Лачетти „не заметил большой красный автомобиль с сиреной, следовавший на пожар“»,
«Удар в лобовую вроде»,
«Шевроле Лачетти с разбитой „мордой“», — пишут очевидцы.
Официальной информации по поводу происшествия пока не было. Также нет данных о пострадавших.
Теги: Донецк, Донбасс, пожарные, авария, ГАИ, ДТП, соцсети, пострадавшие
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