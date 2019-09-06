В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети

06.09.2019 08:29

Вчера в неподконтрольном Украине Донецке снова произошло ДТП.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передает donpress.

По информации пользователей, авария случилась около 18:00 на Макшоссе — трассе, соединяющей Донецк и соседнюю Макеевку.

«Донецк 17:40. На макшоссе огромная пробка в сторону Макеевки. ДТП, пожарные, ГАИ»,

«На макшоссе (район МИСИ) ДТП. Нетрезвый водитель на Шевроле Лачетти „не заметил большой красный автомобиль с сиреной, следовавший на пожар“»,

«Удар в лобовую вроде»,

«Шевроле Лачетти с разбитой „мордой“», — пишут очевидцы.

Официальной информации по поводу происшествия пока не было. Также нет данных о пострадавших.