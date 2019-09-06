В ОРДО обстрелом повреждены здания школы и детсада

06.09.2019 17:11

Здания школы и детского сада, а также, четыре домостроения были повреждены в результате обстрелов Новоазовского района Донецкой области.

Об этом заявили в так называемом «представительстве ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает donpress.

Как стало известно, под обстрел попала школа и детский сад в населенном пункте Казацкое. В результате зафиксированы повреждения остекления. Кроме того, в южном селе Роза огнем вызвано возгорание четырех жилых домостроений и сельскохозяйственных угодий.