Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО обстрелом повреждены здания школы и детсада

06.09.2019 17:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО обстрелом повреждены здания школы и детсада

Здания школы и детского сада, а также, четыре домостроения были повреждены в результате обстрелов Новоазовского района Донецкой области.

Об этом заявили в так называемом «представительстве ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает donpress.

Как стало известно, под обстрел попала школа и детский сад в населенном пункте Казацкое. В результате зафиксированы повреждения остекления. Кроме того, в южном селе Роза огнем вызвано возгорание четырех жилых домостроений и сельскохозяйственных угодий.



Теги: Донбасс, школа, Новоазовский район, повреждения, детский сад , ДНР, обстрелы, СЦКК
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх