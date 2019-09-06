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В ОРДО обстрелом повреждены здания школы и детсада
06.09.2019 17:11
Здания школы и детского сада, а также, четыре домостроения были повреждены в результате обстрелов Новоазовского района Донецкой области.
Об этом заявили в так называемом «представительстве ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает donpress.
Как стало известно, под обстрел попала школа и детский сад в населенном пункте Казацкое. В результате зафиксированы повреждения остекления. Кроме того, в южном селе Роза огнем вызвано возгорание четырех жилых домостроений и сельскохозяйственных угодий.
Теги: Донбасс, школа, Новоазовский район, повреждения, детский сад , ДНР, обстрелы, СЦКК
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