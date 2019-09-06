Возле Горловки ликвидирован боевик Койот, детали держат в тайне

06.09.2019 16:49

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Богдан Сотник по прозвищу Койот. Сообщается, что участник бандформирований пополнил "бригаду 200" в районе Горловки.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил о летальных потерях у российско-оккупационных войск, передает "Диалог.UA".

Более того, он опубликовал данные и фото ликвидированного террориста "ДНР". "200-я бригада. Погиб 4 сентября в районе Горловик. Сотник Койот Богдан. Обстоятельства требуют уточнения", – указано в сообщении.

В свою очередь, сайт "Миротворец" сообщает, что Богдан Сотник родился 19 октября 1982 года в Горловке, Донецкой области. После 2014-го года долгое время числился боевиком незаконных вооруженных формирований псевдореспублики "ДНР". Также, судя по странице в соцсетях, Сотник был женат.