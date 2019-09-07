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Боевики «ДНР» подогнали к н.п. Петровское траншеекопатель
07.09.2019 10:49
Боевики «ДНР» и российские оккупанты подогнали в район временно оккупированного н.п. Петровское экскаватор и траншеекопатель, а наблюдателей СММ ОБСЕ не допустили к камере наблюдения.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ, по состоянию на 6 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«4 сентября, выполняя мониторинг вблизи участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), члены патруля Миссии видели экскаватор и траншеекопатель, однако определить, находились ли они в пределах участка разведения или вне его, не представлялось возможным. В тот же день вооруженный член вооруженных формирований запретил СММ доступ к камере в Петровском»
Теги: Донбасс, Донецкая область, экскаватор, ОБСЕ, ДНР, боевики, камера наблюдения, траншеи
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