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Боевики «ДНР» в районе н.п. Пикузы глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ
07.09.2019 13:31
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области глушат беспилотники СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ, по состоянию на 6 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«БПЛА СММ малого радиуса действия терял сигнал GPS из-за воздействия помех (в результате возможного глушения) во время выполнения полета в районе н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя)».
Теги: Донбасс, GPS, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, боевики, Пикузы, помехи
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