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«Остался пятилетний сын»: под Горловкой от пули снайпера НВФ погиб боец ВСУ
07.09.2019 08:11
5 сентября, в 20−30 под неподконтрольной Украине Горловкой Донецкой области от пули снайпера НВФ погиб украинский военный Михаил Ткачишин.
Об этом сообщает Херсонский городской совет, передает donpress.
Так, в горсовете отметили:
«Вчера в зоне ООС (около Горловки) погиб херсонец Михаил Ткачишин, сержант 53-й механизированной бригады. Херсонский городской председатель Владимир Миколаенко, депутаты городского совета и члены исполнительного комитета выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего».
Михаил Ткачишин родился 20 сентября 1988 в Херсоне. У него остался пятилетний сын.
О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.
Теги: Донбасс, Горловка, похороны, гибель, снайпер, ВСУ, боец, НВФ, ООС
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