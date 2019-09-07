«Остался пятилетний сын»: под Горловкой от пули снайпера НВФ погиб боец ВСУ

07.09.2019 08:11

5 сентября, в 20−30 под неподконтрольной Украине Горловкой Донецкой области от пули снайпера НВФ погиб украинский военный Михаил Ткачишин.

Об этом сообщает Херсонский городской совет, передает donpress.

Так, в горсовете отметили:

«Вчера в зоне ООС (около Горловки) погиб херсонец Михаил Ткачишин, сержант 53-й механизированной бригады. Херсонский городской председатель Владимир Миколаенко, депутаты городского совета и члены исполнительного комитета выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего».

Михаил Ткачишин родился 20 сентября 1988 в Херсоне. У него остался пятилетний сын.

О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.