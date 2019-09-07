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Под Горловкой утром начался страшный бой, город напуган: "Терры работают в 3 ствола, арта. Срочно в укрытие!"
Утром в субботу 7 сентября гибридная армия России выпустила около 10 снарядов по позиции ВСУ из-под оккупированной Горловки. Город в ужасе ждет "ответку".
Об "аде" под Горловкой рассказал в Twitter житель Горловки, известный под ником IgorGirkin, передает "Диалог.UA".
По данным IgorGirkin, "пекло разверзлось" в оккупированной Горловки рано утром. Первый выстрел всколыхнул весь города в 07:19 субботы, 7 сентября, "Глубокая ОГО!!! Не зря на ш. "Комсомолец" сепаров заселили поближе к тем краям", - сообщил блогер. Еще несколько залпов оккупанты выпустили в 07:45 и 07:47. А спустя еще минуту террористы начали работать парно. "Работают 3 ствола: один - сам и два парой", - сообщил IgorGirkin. Вскоре, по его данным, к обстрелу "ДНРовцы" подключили артиллерию, запрещенную "Минском". Били оккупанты с технологической дороги ЦОФ "Узловская", что на терриконе шахты им. Румянцева. "Успеют съе***ься русские богатыри? Засечка пошла, счетчик включился", - уточнил пользователь Twitter.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, артиллерия, ДНР, ВСУ, обстрелы, залпы
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