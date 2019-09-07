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Появились кадры прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге. ВИДЕО
07.09.2019 11:52
В Украине попрощались с бойцом "Азова" Эдуардом Шаховым, который погиб в районе Светлодарской дуги 4 сентября в результате выстрела снайпера.
Как сообщает пресс-служба "Азова", на прощание с защитником родины пришел личный состав подразделения, передает apostrophe.
"Шах" был искусным воином, служа в "Азове" с лета 2015 года, был командиром отделения в третьей роте второго батальона полка. Боец, который получил профессию парамедика, имея цель спасать от смерти своих собратьев, погиб от ранения, несовместимого с жизнью", - говорится в сообщения.
Погибшему бойцу было 26 лет. Похороны прошли в Херсонской области.
Теги: Украина, Донбасс, воин, похороны, гибель, батальон "Азов", Светлодарская дуга, парамедик
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