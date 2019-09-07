Появились кадры прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге. ВИДЕО

07.09.2019 11:52

В Украине попрощались с бойцом "Азова" Эдуардом Шаховым, который погиб в районе Светлодарской дуги 4 сентября в результате выстрела снайпера.

Как сообщает пресс-служба "Азова", на прощание с защитником родины пришел личный состав подразделения, передает apostrophe.

"Шах" был искусным воином, служа в "Азове" с лета 2015 года, был командиром отделения в третьей роте второго батальона полка. Боец, который получил профессию парамедика, имея цель спасать от смерти своих собратьев, погиб от ранения, несовместимого с жизнью", - говорится в сообщения.

Погибшему бойцу было 26 лет. Похороны прошли в Херсонской области.