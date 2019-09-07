Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Появились кадры прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге. ВИДЕО

07.09.2019 11:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Появились кадры прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге. ВИДЕО

В Украине попрощались с бойцом "Азова" Эдуардом Шаховым, который погиб в районе Светлодарской дуги 4 сентября в результате выстрела снайпера.

Как сообщает пресс-служба "Азова", на прощание с защитником родины пришел личный состав подразделения, передает apostrophe.

"Шах" был искусным воином, служа в "Азове" с лета 2015 года, был командиром отделения в третьей роте второго батальона полка. Боец, который получил профессию парамедика, имея цель спасать от смерти своих собратьев, погиб от ранения, несовместимого с жизнью", - говорится в сообщения.

Погибшему бойцу было 26 лет. Похороны прошли в Херсонской области.



Теги: Украина, Донбасс, воин, похороны, гибель, батальон "Азов", Светлодарская дуга, парамедик
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх