Превышение допустимой концентрации в 15 раз: В Мариуполе областная передвижная экологическая лаборатория проехала по самым грязным местам. ВИДЕО

07.09.2019 19:38

Превышение в несколько раз допустимых концентраций по мелкодисперсной пыли, углекислому газу, сероводороду зафиксировала передвижная областная лаборатория вместе с журналистами 0629 в Мариуполе.

Второй день лаборатория ездит по городу и фиксирует загрязнения в мариупольском воздухе.

На этот раз самые экологически неблагоприятные места в Мариуполе показали специалистам журналисты мариупольских СМИ – 0629.com.ua и ТВ-7.

Областная лаборатория - при имеющейся в Мариуполе "Атмосфере" - нечастый гость в городе. Она выезжает из Краматорска только после жалоб, которые поступают в область. В ее наличии газоанализатор и пылемер, а вот оборудование для измерения фенолов и формальдегидов в воздухе еще только собираются приобрести. Лаборатория функционирует в режиме он-лайн.

В главном городском пылесборнике

Насколько превышена концентрация мелкодисперсной пыли в низине города - площади Кирова - стало известно с первых минут исследований.

Пока специалисты из области настраивали газоанализаторы, показатели по пыли в режиме он-лайн били антирекорды.

Согласно европейским нормам, концентрация мелкодисперсных твердых частиц (РМ 2,5) при норме - 0,025 мкг на метр куб возросла до 0,048 единиц.

Показатель по крупнодисперсным твердым частица (РМ 10) при ПДК 0,05 составлял 0,60 мкг в одном кубическом метре.

“В передвижной лаборатории измеряется не общая, а самая мелкая пыль диаметром 2,5 и 10 микрон. Она очень опасная. При вдохе пыль попадает через дыхательные пути в легкие и задерживается в организме. Там может быть и свинец, и ртуть. Отсюда заболевания почек, печени и других органов, - отметил начальник отдела мониторинга коммунального предприятия департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА Евгений Нестеров.- Если вы чувствуете запах, то в течение какого-то времени будете чувствовать недомогание. Пыль же мелкой фракции при попадании в организм не ощущается, но практически не выводится и разносится с кровью по всем органам”.

Стальной виноград

Пока лаборатория переезжала из центра практически под стены комбината “Азовсталь”, газоанализаторы и пылеулавливатели не прекращали работать. За это время зафиксировали превышения ПДК в 2 раза по пыли, были превышения по углекислому газу, по сероводороду - в 5 раз.

Жителям улицы Торговой, окна которых выходят на коксохимическое производство, ничего доказывать не нужно. Все факты загрязненности воздуха металлургической пылью у них во дворе .

На приусадебном участке одной из жительниц растут и виноград, и яблоки, и груши, но только съесть их она не может. Они покрылись стальной пылью. Хозяйка дома говорит, как будто у нее каждый день Новый год.

“А стол, видите, блестит, - провела по столу пальцем одна из жительниц Торговой. - Только с утра протирала, и снова все блестит: и стулья, и асфальт. Остаюсь, потому что ехать мне некуда. Здесь зелени столько я высадила, но от загрязненности это не спасет. Наших домов здесь вообще быть не должно. Но куда ехать, куда идти?”

Как отметила местная жительница, ситуация ухудшилась в последние годы. Особенно тяжело местным жителям приходится под утро, когда, по их словам, происходят основные выбросы.

Еще один житель Торговой, Павел, утверждает, что выбросы увеличились в разы. “Могу подтвердить это своей астмой. Чувствую себя “великолепно”, - отметил он, заверяя, что в советское время такого количества выбросов здесь не наблюдалось.

Школа в пыли

К ОШ №20, которая находится под стенами ММКИ, передвижная лаборатория приехала после дождя. Несмотря на погоду, ПДК по мелкодисперсной пыли были превышены в 2,5 раза. По остальным загрязнителям превышений не было.

В связи с запыленностью с самого утра в школе приняли меры. "Сегодня у нас была запыленность, мы даже первый урок физкультуры проводили в помещении, но в течение дня все стало лучше, пыль улеглась",- отметила директор. В школе нет системы вентиляции, поэтому приходится открывать окна несмотря ни на что. Зимой проще. Защищают от пыли металлопластиковые окна.

Как заявила директор, в 2020 году в школе обещают заменить систему вентиляции и установить пластиковые окна. "Сейчас в школе учится немногим более 300 детей, это жители поселка Шевченко и "Зирка". Уже обсуждался вопрос отселения, ведь во время ремонта нужно, чтобы в школе не было учебного процесса",- отметила директор Валентина Волкова.

Еще один объект, который лаборатория посетила, находился в Левобережном районе, на улице Ломизова. Здесь лаборатория стала рядом с детским садом. Несмотря на дождь, приборы зафиксировали превышение ПДК по сероводороду.

Данные, которые были получены в Мариуполе после исследований, специалисты обработают и передадут по назначению. “Когда формируется отчет, то в Еxel таблице будет указано максимальные превышения, которые были зафиксированы, и минимальные показатели", - отметил Евгений Нестеров.

...На ночь представители лаборатории оставили ее в районе управления патрульной полиции, напротив доменного цеха ММКИ, за ночь концентрация мелкодисперсной пыли (РМ 2,5) была превышена в 15 раз!

Основной выброс наблюдался с 2 до 3 часов ночи.