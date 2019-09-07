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Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха
Боевик "ДНР", "начальник" ПВО "ДНР" из 1-й Славянской бригады террористов на Донбассе Владимир Цемах был одним из тех, кто сегодня вернулся в Москву в рамках состоявшегося 7 сентября обмена пленными. Украинский журналист Андрей Цаплиенко показал в своем телеграмм-канале фото, как помилованный Украиной Цемах поднимается по трапу самолета, который доставит освобожденных россиян во Внуково в Москве. Террорист, ссутулившись, идет в самолет и, скорее всего, понимает, что его ждет дальше, сообщает "Диалог.UA".
Вариантов у боевика не так уж много. Он в лучшем случае может "внезапно исчезнуть", по указке Кремля боевику может "случайно свалиться" на голову кирпич, на него может быть совершено покушение и т.д. Москва таких важных для Гааги свидетелей в покое не оставит. "Последний пассажир, которого заждался Путин",- комментирует кадры с боевиком Цаплиенко. "Опыт Александрова и Ерофеева подсказывает, что это его последнее фото",- резюмирует украинский журналист. К слову сказать, после того, как Украина передала Москве ГРУшников Александрова и Ерофеева, их постигла печальная участь. Оба уже мертвы. Более того, в марте 2016 года было обнаружено расстрелянное тело адвоката Александрова – Грабовского. Мужчину после убийства закопали.
Теги: Донбасс, Боинг, фото, убиты, ДНР
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