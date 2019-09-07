Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«В Горловке пропускают средне, на "Перлыне" много пеших»: ситуация на КПП ОРДО

07.09.2019 13:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«В Горловке пропускают средне, на "Перлыне" много пеших»: ситуация на КПП ОРДО

Сегодня утром на подконтрольных подразделения НВФ «ДНР» КПП Донецкой области большие очереди на всех пунктах пропуска.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.

Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» сегодня пропускают средне, очереди довольно большие:

«На Горловку первый укр. 30 авто. На 7−46. Пропускают средне»

На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил), с утра значительные очереди и продолжает прибывает:

«Каргил, общая в конце спуска с моста и прибывает»

«09:40 На Курахово в сторону Донецка — около 50−60 авто»

На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» много пеших на «Перлине» и на выезд в Украину, в то время как на въезд в Донецк небольшие очереди:

«09:42 Новотроицкое в Донецк на знаке 50»

» 11:00 Еленовка на Украину до старого бп (до поворота на Докуч) около 20 машин + перед самим новым бп»

«Пеших на Перлине на Украину больше 100»

«На Еленовке в Украину 30 машин»

«В Донецк новотроицкое 10 машин. Еленовка 12»

Данных по КПП «ДНР» «Октябрь», на Мариупольском направлении на данный момент нет.



Теги: Донбасс, транспорт, ДНР, КПП, пункты пропуска, соцсети, очереди, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх