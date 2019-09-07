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Архив - Донецкая область

В СБУ назвали число пленных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО

07.09.2019 21:32
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В СБУ назвали число пленных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса незаконно удерживается 227 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, пишет ДонПрес.
В силовом ведомстве отметили:
«Служба безопасности Украины с первых дней российской агрессии присоединилась к процессу освобождения украинцев. С 2014 года, благодаря СБУ, к родным и близким с РФ и временно оккупированных территорий вернулось 3280 наших граждан. Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно содержится 227 Украинские».



Теги: Донбасс, украинец, ОРДЛО, пленные
 
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