В СБУ назвали число пленных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО

07.09.2019 21:32

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса незаконно удерживается 227 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, пишет ДонПрес.

В силовом ведомстве отметили:

«Служба безопасности Украины с первых дней российской агрессии присоединилась к процессу освобождения украинцев. С 2014 года, благодаря СБУ, к родным и близким с РФ и временно оккупированных территорий вернулось 3280 наших граждан. Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно содержится 227 Украинские».