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Архив - Донецкая область

В зоне ООС 11 обстрелов за сутки: противник применил запрещенные минометы

07.09.2019 08:52
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В зоне ООС 11 обстрелов за сутки: противник применил запрещенные минометы

В районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Подразделения НВФ обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями калибров минометов. Кроме того, применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Гранитное, Красногоровка, Новотроицкое, Орехово.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие и запрещенное Минском вооружение вблизи Лебединского и Новгородского.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
 
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