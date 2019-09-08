«Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту

08.09.2019 19:21

Украинский танкист, киборг Евгений Межевикин (позывной «Адам») рассказал о боях за ДАП.

Об этом он поделился в интервью УНИАН, передает donpress.

«Мы завели подкрепление в ДАП и надо было возвращаться. Но, думаю, может помочь где-то нужно? Решил поехать в старый терминал, узнать, какая обстановка. Стою у нашего танка и вижу, как на взлетку выезжает танк. У меня ступор: „Наш? Не наш? Откуда тут наши? Точно не наш!“. Обернулся: „Экипаж, к машине, к бою“. Запрыгнули, задраились. Пока мы заводились, тот танк выстелил и уничтожил БТР с людьми. Мы прокатываемся вперед, еще один наш БТР перекрывает нам дорогу и его прошивает выстрел, но ребята выжили. Мы, как назло, глохнем, и пока заводимся, по нам выстрел и… рикошет. Он лупанул в меня бронебойным, я в ответ осколочным, а потом добавил кумулятивный. Вижу, он клюнул носом в землю, глохнет, из него выпрыгивает экипаж…» — рассказал Евгений.

Он добавил, что в этот момент в его машину стрелял танк противника, которого он не заметил.

«Я поворачиваю башню и вижу еще один танк, который откатывается назад. Он перезаражается, а я заряжен. Навожусь, делаю выстрел, но он заезжает за КАМАЗ и попадание не его, а в ту машину. Он делает еще один выстрел — мимо. Я попадаю в его корму, и он останавливается. Казалось, что прошла вечность, но тот бой длился не больше двух-трех минут. Все закончилось. Связи с внешним миром нет. .Смотрю вокруг: „Наши еще в здании? Или сепары лупанут в меня?“. Смотрю в прицел и… заснул. Недосып был капитальный в те месяцы. Через секунду за плечо тормошат: „Николаевич! Не спи!“… Но после нашего боя в тот день они остановились. Дальше не пошли. Наши минометы поработали, пехоту их покосило. И несколько дней в ДАПе было затишье», — рассказывает он.

По словам киборга, самое сложное было не уничтожить технику противника, а «заходить в ДАП и выходить из него».

«Люди думают, что уничтожить танк, БТР, БМП — это достижение. Самое сложное было заходить в ДАП и выходить из него. Там с****ы были справа, слева, вокруг. Ты идешь в „мешок“ и по тебе ведут огонь все. Ты заходишь в мясорубку. Артиллерия кроет, у них уже плановые цели и они по ним работают. Мы никогда никому не кланялись и заходили с боем». -отметил он.

Также он поделился историей, как доставлял защитникам ДАП боеприпасы и воду.

«И поскольку было тяжело пройти к терминалам, поскольку никто не хотел туда ехать, пацаны как-то говорят: „Адам, давай мы тебе набросаем на броню боеприпасы, воду?“ — „Давайте, только закрепите так, чтобы башня могла двигаться“. Цепляли они, цепляли. Смотрю, у меня башня, а на ней „тюк“ высотой в еще две башни. Я говорю: „Вы мне прицел хоть оставили?“ … В общем, расчистили прицел, закрепили мины, гранаты, бензин. Сверху все было обложено продуктами, бутылями воды. И я такой „елочкой“ зашел в аэропорт. Захожу к новому терминалу, пацаны выбегают: „О…“ А все пробито пулями, осколками, из бутылок фигачат фонтанчики… Но тогда вода была дефицитом, из туалетных бачков уже закончилась, пацаны кружки подставляют под бутылки, чтобы собрать ее всю.» — заключил он.