Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе

08.09.2019 19:50

Украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе нанесли мощный удар по вражеским позициям в ответ на провокационные обстрелы, которые устраивали боевики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Доник, передает apostrophe.

"На одном участке фронта ордынцы решили, что если у них позиция укреплена бетонными плитами, то они могут позволить себе безнаказанно обстреливать наши позиции. Наши им не поверили и решили проверить.

Оказалось, что правильно сделали, когда не поверили", - говорится в подписи к фото, на котором запечатлены последствия мощного удара.