Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе

08.09.2019 19:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе

Украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе нанесли мощный удар по вражеским позициям в ответ на провокационные обстрелы, которые устраивали боевики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Доник, передает apostrophe.

"На одном участке фронта ордынцы решили, что если у них позиция укреплена бетонными плитами, то они могут позволить себе безнаказанно обстреливать наши позиции. Наши им не поверили и решили проверить.

Оказалось, что правильно сделали, когда не поверили", - говорится в подписи к фото, на котором запечатлены последствия мощного удара.



Теги: Донбасс, разрушения, боевики, ВСУ, обстрелы, позиции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх