- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой20:30
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- На блокпосту под Мариуполем полицейский получил травмы при задержании пьяного водителя11:10
- “Отец-основатель” “ДНР” Пургин предрек “ЛДНР” полный крах07:29
- Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха22:11
- В СБУ назвали число пленных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО21:32
- Превышение допустимой концентрации в 15 раз: В Мариуполе областная передвижная экологическая лаборатория проехала по самым грязным местам. ВИДЕО20:38
- Пургин сравнил ОРДО с «Титаником» и дал мрачные прогнозы. ВИДЕО18:01
"Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин устроил позорный флешмоб на передовой. Даже сепаратисты возмущены его поступком.
О новом скандале с участием Пушилина рассказал в Telegram бывший главарь боевиков "ДНР" Евгений Тинянский, передает "Диалог.UA".
Пушилин на днях отправился якобы на линию фронта, предварительно напялив на себя военную форму, бронежилет и каску. Причина оказалась абсолютно бредовая. "Это сделало мой день! Пушилин вырядился в форму и отправился прямиком на… Нет, огорчу вас, не туда, куда его посылают дончане. Он отправился типа на передовую. Думаете воевать? Не-а, это очередной флэшмоб. Флэшмоб заключается в запуске на воздушных шариках Знамени Победы", - рассказал террорист Тинянский.
Он сомневается, что известный своим трусливым поведением Пушилин действительно побывал на фронте. Скорее всего, это была очередная постановка. "Говорят, что этот уродский цирк даже Сладков (пропагандист РФ - ред.) снимал. Наверное, в его понимании, это крутое мероприятие", - возмутился боевик.
Теги: Донбасс, цирк, флешмоб, боевики, передовая, Пушилин, фронт
- Амвросиевские боевики не хотят на фронт – боятся оставить «тыл» на российских мародеров
- Боевики «ДНР» отказываются подчиняться Пушилину. Зреет бунт
- Боевики «ДНР» жалуются на «плохое отношение» «властей ДНР»
- Сладкая жизнь в оккупации: появились фото и детали биографии жены главаря ДНР
- Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз
- Ходаковский вынес приговор "ДНР": "В Донецке все очень печально, подгнивать начали"
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой20:30
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- На блокпосту под Мариуполем полицейский получил травмы при задержании пьяного водителя11:10
- Арестович: "На фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая подробность, она в Станице Луганской"10:12
- “Отец-основатель” “ДНР” Пургин предрек “ЛДНР” полный крах07:29
- Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха22:11
- В СБУ назвали число пленных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО21:32
- Превышение допустимой концентрации в 15 раз: В Мариуполе областная передвижная экологическая лаборатория проехала по самым грязным местам. ВИДЕО20:38
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой20:30
- После обмена пленными Зеленский и Путин провели телефонный разговор14:51
- Ванга напророчила Трампу тяжелую болезнь и смерть13:58
- Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень13:53
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- СМИ: один из пленных украинцев может оказаться предателем, завербованным Медведчуком и ФСБ. ВИДЕО13:10
- Решил убить всю семью: на Черниговщине ветеран АТО устроил резню12:48
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- Ванга напророчила Трампу тяжелую болезнь и смерть13:58
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- Украинцам рассказали, что делать с рваными, исписанными или окрашенными купюрами10:53
- Астрологи определили знаки Зодиака, которые обреченны на расставание: «нельзя быть вместе»09:52
- Формула Штайнмаєра: Як Путін підводить Зеленського до особливого статусу Донбасу09:32
- Ваш смысл жизни по знаку Зодиака09:13
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги08:36
- «Два сценария»: бывший разведчик рассказал о вариантах прекращения войны на Донбассе08:03
- Составлен женский гороскоп с 9 по 15 сентября07:47
- Это лакомство предотвращает диабет, инфаркты и инсульты22:36
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое