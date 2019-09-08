"Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой

08.09.2019 20:30

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин устроил позорный флешмоб на передовой. Даже сепаратисты возмущены его поступком.

О новом скандале с участием Пушилина рассказал в Telegram бывший главарь боевиков "ДНР" Евгений Тинянский, передает "Диалог.UA".

Пушилин на днях отправился якобы на линию фронта, предварительно напялив на себя военную форму, бронежилет и каску. Причина оказалась абсолютно бредовая. "Это сделало мой день! Пушилин вырядился в форму и отправился прямиком на… Нет, огорчу вас, не туда, куда его посылают дончане. Он отправился типа на передовую. Думаете воевать? Не-а, это очередной флэшмоб. Флэшмоб заключается в запуске на воздушных шариках Знамени Победы", - рассказал террорист Тинянский.

Он сомневается, что известный своим трусливым поведением Пушилин действительно побывал на фронте. Скорее всего, это была очередная постановка. "Говорят, что этот уродский цирк даже Сладков (пропагандист РФ - ред.) снимал. Наверное, в его понимании, это крутое мероприятие", - возмутился боевик.