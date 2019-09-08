В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек

08.09.2019 12:29

В результате ДТП на неподконтрольном Украине участке трассы Донецк — Успенка под Амвросиевкой погибли пять человек, в том числе годовалый ребенок.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», передает donpress.

«Седьмого сентября на 68-м километре автодороги Т-05−07 „Донецк-Харцызск-Успенка“ возле Амвросиевки произошло ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля ЗАЗ 1103 „Таврия“ (находилось пять человек) и грузового автомобиля DAF погибло пять человек. Из них один ребенок, водитель и пассажиры легкового автомобиля», -- сказано в сообщении.

Отмечается, что погибли водитель 1973 года рождения, пассажиры: ребенок 2018 рождения, женщины 1984 и 1963 годов рождения и мужчина 1961 года рождения.