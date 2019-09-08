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Архив - Донецкая область

В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена

08.09.2019 18:19
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В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена

Сегодня, 8 сентября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Спартаке (Донецкая обл.) произошла детонация неразорвавшегося снаряда. Пострадали две мирных жительницы: одна погибла, вторая получила ранения. Об этом сообщает представитель «ДНР», пишут Донецкие новости.
Отмечается, что снаряд сдетонировал во время проведения хозяйственных работ на приусадебном участке по ул. Центральная.
Одна из женщин 1961 г.р. от множественных осколочных ранений скончалась на месте, а вторая 1962 г.р. доставлена в больницу с ранением нижних конечностей.



Теги: Донбасс, взрыв, снаряд, Спартак, погибла, женщины
 
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